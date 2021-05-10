AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:17

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemindeki öncelikli konulardan birinin Filistin'de 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan ancak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasını engellediği milletvekili seçimleri olması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Filistin'de seçim yapılmasını desteklediklerini belirterek Filistin seçimlerinin bugün konuşacakları en önemli konu olacağını ifade etti.

Bugün en önemli gündem maddelerinden birinin de Batı Balkanlar'daki durum olduğunu söyleyen Borrell, Batı Balkanlar'daki durumu değerlendirdikten sonra AB olarak Batı Balkan ülkeleriyle nasıl daha fazla etkileşim ve çalışma içinde olabileceklerini ve daha iyi bir AB perspektifini nasıl sunacaklarını tartışacaklarını belirtti.

Rusya konusunun da gündemlerinde olduğu belirten Borrell, Rusya-AB ilişkilerinin düzelme eğiliminde olmadığını söyledi.

AB, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Kırım'da askeri yığınak yapması, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve Rusya'nın Çekya'da 7 yıl önce meydana gelen patlamada rolü bulunduğu gerekçesiyle ortaya çıkan diplomatik kriz sonrasında Kremlin yönetimine sert tepki göstermişti.

AB ile Rusya'nın birbirine karşı uyguladıkları çeşitli yaptırımlar bulunuyor. Ancak AB bakanlarının bugünkü toplantısında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına yönelik bir teklif sunulmayacak.

AB bakanlarının toplantısına ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry de video konferansla bağlanacak. Bakanlar, Kerry ile Donald Trump döneminden sonra ABD ve AB arasında nasıl daha iddialı bir iklim gündemi takip edebileceklerini ele alacak.

Bugünkü toplantıda tartışılacak konular arasında Lübnan'daki durum, İran nükleer anlaşmasına ABD'nin dönmesi konusunda Viyana'da süren müzakereler, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası gelişmeler ve AB'nin Afrika'daki Sahel bölgesiyle ilişkileri de bulunuyor.