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Dünya

AB ülkesinden geldiler: Türkiye aynısını bizim için yapardı

Belçika'nın Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor. Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroy, 'Türkiye ile dayanışma içinde olmak ve ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz.' dedi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
AB ülkesinden geldiler: Türkiye aynısını bizim için yapardı
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"Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'nın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınına kurulan sahra hastanesi, günlük 200 kadar hastayı muayene etme kapasitesine sahip.

Laboratuvar, X-Ray hizmetinin verildiği hastanede, bir de ameliyathane bulunuyor.

Genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları uzmanlarının da bulunduğu hastanede, 15 doktor ve 29 hemşire görev yapıyor.

Türk doktor ve hemşirelerinin de destek verdiği hastanede, 20 kişiye kadar yataklı hasta da kabul edilebiliyor.

Belçika'nın kurduğu hastanede, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul edilmeye başlandı ve 200'den fazla hastanın tedavisinin yanı sıra 10 da ameliyat yapıldı.

- "TÜRKİYE'NİN AYNISINI BİZİM İÇİN YAPACAĞINI BİLİYORUZ"

Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroy, AA muhabirine, sahra hastanenin kurulumuna 13 Şubat'ta başladıklarını belirtti.

Leroy, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul etmeye başladıklarını dile getirerek "Türkiye ile dayanışma içinde olmak ve ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz." dedi.

Bölge halkının ve Türk makamlarının kendilerine oldukça yardımcı olduğunu ifade eden Leroy, "Çok iyi karşılandık. Yerel makamlarla işbirliği çok iyi gidiyor. (Hastanenin) kurulumu sırasında bize yardımcı olmak için her şeyi yaptılar. Bu nedenle güzel bir işbirliği." değerlendirmesinde bulundu.

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