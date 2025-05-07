AB ülkesinden İsrail'e çok sert Gazze tepkisi: Ne kadar iğrendiğimizi ifade edecek cümle bulamıyoruz

Küresel İrlanda Zirvesinde konuşan İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail'in Gazze saldırıları ve Gazze'ye yardım girişlerini engellemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Martin, Gazze'de acil ateşkesin, kalan esirlerin salıverilmesinin ve bölgeye insani yardımın kesintisiz şekilde yapılmasının önemine vurgu yaparak, "50 günden uzun süredir gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların Gazze'ye girmesine izin verilmiyor. İsrail, insani yardım girişine bloke uygulayarak, Gazze'yi açlık krizine yaklaştırıyor." dedi.

"Koşullar ne olursa olsun sivil nüfusa açlık ve acı yaşatmak ilke olarak ve yasal olarak yanlıştır." diyen Martin, "Bu davranış kesinlikle savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca Gazze'dekilerin yerinden edilmesi ve kalıcı işgali konuşmak da tamamen kabul edilemez. Bu sadece uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmıyor. Tarih bize bu durumun hiçbir çözüm sunmadığını gösterdi." diye konuştu.

Martin, iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenliği sağlamada tek yol olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu konuda çabalarını artırmak için işbirliğini sürdüreceklerini anlattı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris ise şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi karşısında ne kadar iğrendiğimizi ve dehşete kapıldığımızı diplomatik olarak ifade edecek cümle bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklar açlık çekiyor. En temel ağrı kesicilere ulaşılamıyor. Hastaneler vuruluyor ve Gazze'deki ölü ve yıkımın büyüklüğü hayal edilemez seviyede."

Gazze'de kıtlık yaşanması riskine değinen Harris, "Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. İnsanlar tarihte geri gidip bu günlere baktığında, 'insanlar yeterince bir şey yapmadı.' diyecek." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.35 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, amacının Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek olduğunu belirtti.

04.12 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliam ve soykırımına sessiz kalmasını, "saldırıya ve zorla yerinden etme planına ortaklık" olarak nitelendirerek, Filistin halkı için derhal uluslararası koruma sağlanması çağrısı yaptı.

03.42 İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi. Harris, "Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi karşısında ne kadar iğrendiğimizi ve dehşete kapıldığımızı diplomatik olarak ifade edecek cümle bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklar açlık çekiyor. En temel ağrı kesicilere ulaşılamıyor. Hastaneler vuruluyor ve Gazze'deki ölü ve yıkımın büyüklüğü hayal edilemez seviyede." dedi.

03.31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula 24 saat içinde düzenlediği ikinci saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02.55 Gazze Şeridi'nde İsrail'in attığı ancak patlamayan yaklaşık 3 bin mühimmat olduğu ve bunların Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından binlerce patlayıcı üretilerek İsrail tanklarını ve araçlarını imha etmesinde kullanmasına olanak sağlayan hayati bir kaynak haline geldiği bildirildi.

02.20 İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere hükümetinin Gazze'de ilhaka ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarını genişletmesine karşı olduğunu açıkladı.

00.26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in tam bir abluka uyguladığı Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda "çok iyi bir gelişme" yaşanacağını bildirdi.

00.00 Hamas, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacılara ev sahipliği yapan bir okulun bombalanmasının İsrail'in "vahşetini ve süregelen suç eğilimini" yansıttığını belirterek, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.