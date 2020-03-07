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Dünya

Finlandiya İçişleri Bakanı: Yunanistan yanlış yapıyor, iltica başvuruları kabul edilmeli

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo, iltica başvurusu almayı durduran Yunanistan'ı eleştirerek yanlış yaptığını söyledi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 16:01 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:01

Aynı zamanda Yeşiller Partisi Genel Başkanı da olan Ohisalo, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye mülakat verdi

Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı desteklemesine rağmen Yunanistan'ın sığınmacılar konusunda "yanlış" yaptığının altını çizen Ohisalo, "Uluslararası hukukun büyük resmine baktığınızda, bu anlamda yanlış yaptığı ortadadır. İltica başvurularının her koşul altında kabul edilmesi zorunlu." dedi.

Ohisalo, daha önce Yunanistan'ın izlediği politikayı desteklediği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Söylediğim gibi AB İçişleri Bakanları olarak yayımladığımız ortak raporda, uluslararası hukuk kurallarının uygulanması gerektiğini ve Yunanistan'ın başvuruları alması gerektiğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Röportajın ardından ülke basınına yansıyan tepkilerde, Yunanistan sınırında sığınmacı krizinin yaşanmaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana çok sayıda yaralanma ve ölüm gerçekleştikten ancak bir hafta sonra uluslararası hukukun konuşulmaya başlandığına vurgu yapıldı.

Avrupa'da mülteci krizinin patlak verdiği 2015'te Yeşiller, açık kapı politikasını desteklemişti.

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