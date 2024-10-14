İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2719
  • EURO
    37,492
  • ALTIN
    2933.84
  • BIST100
    8829.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, UNIFIL saldırılarına ilişkin İsrail'den beklediği izahı alamadı!
Dünya

AB, UNIFIL saldırılarına ilişkin İsrail'den beklediği izahı alamadı!

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, İsrail'in saldırılarına ilişkin ortak bir açıklama yaparak, İsrail'den acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma talep etti.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
AB, UNIFIL saldırılarına ilişkin İsrail'den beklediği izahı alamadı!
ABONE OL

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Bakanlar, toplantının başında İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in paylaştığı yazılı açıklamada, "AB, BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Özellikle İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırıları konusunda ciddi endişelerini dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının dolaylı olarak kınandığı açıklamada, "Güney Lübnan'ın istikrarında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma bekliyoruz." çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırılarından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

İSRAİL UNIFIL'İ HEDEF ALDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.