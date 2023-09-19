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Dünya

AB uydusu, Libya'da sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretiyor

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Copernicus uydusunun, Libya'nın doğusunda yaşanan büyük sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretmeye başladığı bildirildi.

AA19 Eylül 2023 Salı 23:44 - Güncelleme:
AB uydusu, Libya'da sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretiyor
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Avrupa Birliği'nin (AB) Libya misyonu, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ESA'ya ait Copernicus uydusunun, Libya'nın doğusundaki şehirlerde sel mağdurlarına yardım etmek için çalışan yerel ve uluslararası kurtarma ekiplerine destek amacıyla gerekli coğrafi bilgileri sağlayan güncel haritalar ürettiği kaydedildi.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, bugün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

  • Copernicus
  • sel felaketi
  • coğrafi haritalar

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