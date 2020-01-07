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Dünya

AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği’nin (AB) 4 üye ülkesinin Dışişleri Bakanları, Brüksel’de olağanüstü gündemle toplandı. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının katıldığı zirvenin konusunun Libya olduğu açıklandı.

IHA07.01.2020  23:14 - Güncelleme: 07.01.2020  23:14

Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Libya gündemiyle bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in başkanlık ettiği zirve sonunda ortak bir açıklama yayınlandı. AB olarak Libya krizine askeri bir çözüm olmadığına ve çatışmaların devam etmesi halinde sonuçların halka daha fazla sefalet getireceğine, bölünmelerin şiddetleneceğine, bölgede istikrarsızlığın yayılacağına ve terörizme alan açılacağına inanıldığı ifade edildi.

"AB, BM ara buluculuğunu desteklemeye devam edecek"

Açıklamada ayrıca, Libya’ya yapılacak her türlü dış müdahalenin krizi körükleyeceği, Libyalı yetkililerin dışarıdan askeri yardım almaları halinde ülkenin egemen kararlar almasının zorlaşacağı belirtildi. Dışişleri Bakanları 12 Aralık 2019 tarihli Avrupa Birliği Konseyi kararlarına bağlılıklarını yineleyerek, Libya’yı zor durumda bırakacak ikili anlaşmalardan da kaçınılması çağrısı yaptı. Açıklamanın sonunda Libya’daki tüm taraflar BM tarafından yürütülen politik çözüme yönelik girişimler etrafında toplanmaya ve müzakerelere dönmeye davet edildi. Açıklamada, "AB, BM ara buluculuğunu desteklemeye devam edecek ve Berlin’de alınabilecek kararların uygulanmasına yardımcı olacaktır" denildi.

Öte yandan AB teamüllerinde bulunmayan bu toplantı biçimi, AB’nin geleceği ve kurumların işleyişi bakımından tartışmalara neden olacak bir gelişme olarak yorumlandı. Söz konusu 4 ülke dışında diğer AB üyesi ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının toplantıda bulunmaması ve diğer ülkelerin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.

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