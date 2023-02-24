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Dünya

AB üyesi ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz: Bize hakaret edenler şimdi iyilik istiyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı sebebiyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Macar milletvekilleri de tepki gösterdi. Birçok Macar milletvekili, 'Bu ülkelerin politikacıları son yıllarda temelsiz ve kaba bir şekilde Macaristan'a hakaret ettiler ve şimdi ise iyilik istiyorlar' sözleriyle sürece itiraz etti.

AA24 Şubat 2023 Cuma 08:03 - Güncelleme:
AB üyesi ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz: Bize hakaret edenler şimdi iyilik istiyor
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Macaristan'da hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Grup Başkanı Mate Kocsis, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu ve Ulusal Meclis Başkanı'ndan iki ülkeye heyet yollaması için talepte bulunduğunu söyledi.

Kocsis, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Viktor Orban'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini ama Fidesz milletvekillerinin bu konuda bölünmüş olduğunu belirtti.

Bazı milletvekillerin, İsveç ve Finlandiyalı politikacıların Macaristan'a yönelik tutumlarından ötürü bu ülkelerin NATO üyeliğine destek vermek istemediğini dile getiren Kocsis, "Başbakan (Viktor Orban), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek istedi ama parti grubu, bu konuda çok bölünmüş durumda. Ciddi tartışma çıktı. Birçok milletvekili, 'bu ülkelerin politikacıları son yıllarda temelsiz ve kaba bir şekilde Macaristan'a hakaret ettiler ve şimdi ise iyilik istiyorlar' şeklinde itiraz etti." ifadelerini kullandı.

Parlamento Başkanı'nın bilgi almak ve müzakere amacıyla İsveç ve Finlandiya'ya bir heyet yollayacağını aktaran Kocsis, söz konusu kararın sürecin uzaması ya da ertelenmesi anlamına gelmediğini, üyelik kararının Mecliste verileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'ın savaşı olmadığını, hükümetin barış taraftarı olduğunu vurgulayan Kocsis, Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) gruplarının parlamentoya, savaşla ilgili siyasi bildiri sunacağını belirtti.

Kocsis, Macar hükümetinin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle baskı altında olduğunu savundu.

Parlamentoya sunulacak siyasi bildiride, Macaristan'ın barışa olan bağlılığının yer alacağını, Rusya'nın saldırganlığının kınanacağını, Ukrayna'nın kendini savunma hakkına destek verileceğini belirten Kocsis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarının reddedileceğini, Ukraynalı mültecilere yardımın devam edileceğini ve savaşın Ukrayna'daki Macar azınlığı ciddi şekilde etkilediğinin de yer alacağını kaydetti.

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