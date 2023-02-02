AB uzun süre sonra Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü atadı

Lalisse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve atanmasından gurur duyduğunu belirterek, "Ortak çaba ve kararlılığımızı gerektiren önemli bir konu." ifadesini kullandı.

AB Komisyonundan atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Lalisse'nin AB'ye üye ülkeler, Avrupa kurumları, sivil toplum ve akademi ile birlikte çalışacağı, koordinatörün AB'de bu alanda çalışan kuruluşlar için ana irtibat noktası olacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli de eğitim, istihdam ve sosyal politika dahil hayatın her alanında Müslüman karşıtlığıyla mücadele edilmesi, bu alandaki tüm vakalar hakkında veri toplanması gerektiğini kaydetti.

Daha önce AB'nin Yemen, Fas, Gana, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlarında görev alan Fransız Koordinatör Lalisse, Arapça biliyor.

AB, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının arttığı bir dönemde bu pozisyonu boş bıraktığı için eleştiriliyordu.