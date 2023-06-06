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Dünya

AB vatandaşları ülkelerinde işlerin kötüye gittiğini düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının çoğu, ülkelerinde işlerin genel olarak kötüye gittiğini düşünüyor.

AA6 Haziran 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
AB vatandaşları ülkelerinde işlerin kötüye gittiğini düşünüyor
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her sene yaptırdığı 2023 Bahar Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, halkın yüzde 61'i ülkelerinde genel durumun kötüye gittiği görüşünde.

Lüksemburg, İrlanda, Estonya ve Danimarka dışında kalan 23 ülkede çoğunluk işlerin yanlış yönde gittiğini değerlendiriyor. Bu görüş, özellikle yüzde 75 ile Slovakya, yüzde 74 ile Yunanistan ve yüzde 73 ile Fransa'da yaygın.

AB'NİN DEĞERLERİNİ SAVUNMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

14 ülkede vatandaşların çoğu, demokrasinin korunması gereken en yüksek değer olduğunu belirtiyor. Bunu insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği takip ediyor.

Demokrasi, İsveç'te yüzde 52, Almanya'da yüzde 51, Finlandiya'da yüzde 49, Hırvatistan, Slovenya ve Finlandiya'da yüzde 24'lük oranlarla toplam 21 ülkede en sık zikredilen değeri oluşturuyor.

Vatandaşların yüzde 71'i AB'nin günlük yaşamları üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Yüzde 56'lık oran, 2024'te yapılacak AP seçimlerine şimdiden ilgi duyuyor.

Ankete katılanların yüzde 69'u Ukrayna'ya verilen destekten memnuniyet duyuyor.

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