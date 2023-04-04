AB ve ABD enerjide işbirliğini artırıyor

Blinken ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB-ABD Enerji Konseyi öncesinde açıklamalarda bulundu.

ABD ve AB'nin enerji güvenliği konusunda birlikte çalıştığını anımsatan Blinken, ABD'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamak için AB ile işbirliği yaptığını ifade etti.

Blinken, iklim dostu dönüşümü ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak, yenilenebilir enerji için dayanıklı, güvenli ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri kurmak istediklerini belirtti.

Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmasının AB ile ABD arasında enerjide işbirliğini hızlandırdığına işaret eden Blinken, "Geçen yıl, ABD ve Avrupa enerji güvenliğinde işbirliğini daha da artırdı. ABD, 2022'de Avrupa'ya toplam 56 milyar metreküp LNG ihraç etti." diye konuştu.

Blinken, Avrupa'nın toplam LNG ithalatının yüzde 40'ının ABD'den sağladığını, ABD'den Avrupa'ya LNG ihracatının geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 140 artış gösterdiğini aktardı.

AB'nin savaşın başlangıcında Rus gazına yüzde 40 bağımlı olduğunu anımsatan Blinken, bunun 2022 sonunda yüzde 15'e kadar gerilediğini ifade etti.

Blinken, "AB-ABD Enerji Konseyi toplantısında, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını nasıl daha fazla azaltabileceğimize ve Avrupa-Atlantik bölgelerinin temiz enerji üretimini nasıl artırabileceğimize odaklanacağız." dedi.

Borrell de, "Doğal gazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmayı başardık." diye konuştu.

Toplantıda, yeşil enerji dönüşümün nasıl hızlandırılacağını ele alacaklarını anlatan Borrell, metan gazı salımını düşürme ve küresel enerji verimliliği girişimi başlatılması konularının görüşüleceğini anlattı.

AB-ABD Enerji Konseyi toplantısına Borrell ve Blinken ile AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ve ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk katılacak.

Toplantıda, yeşil dönüşümü hızlandırma, enerji güvenliği, gelecek kış görünümü, temiz enerji teknolojileri, enerji tasarrufu ve metan emisyonlarını azaltma çalışmaları ele alınacak.

ABD, savaşın başlaması ve Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının düşmesiyle geçen yıl AB'nin ana LNG tedarikçisi oldu.

2021'de 22 milyar metreküp olan ABD'nin AB'ye LNG ihracatı, 2022'de 56 milyar metreküpü buldu.

ABD, LNG ihracatının yüzde 52'sini AB'ye gerçekleştirdi.

Ayrıca, Rusya'nın AB gaz ithalatındaki payı 2022 mart ayında yüzde 37 seviyesindeyken, bu oran yıl sonunda yüzde 16'ya geriledi.

AB ülkeleri, Ağustos 2022 ile Ocak 2023 arasında toplam doğal gaz talebini de yüzde 19 azalttı.