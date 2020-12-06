AA 06 Aralık 2020 Pazar 17:04 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 17:04

ky News'e AB ile İngiltere arasında yürütülen Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan George Eustice, AB'nin süreci tıkayan "bir sürü ek talepte" bulunduğunu belirtti.

İngiltere'nin "eşit oyun alanında" bazı anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu kaydeden Eustice, AB'nin İngiltere'yi egemen bir güç olarak görmesi gerektiğine dikkati çekti.

Eustice, müzakerelerde önemli bir anlaşmazlık maddesi olan balıkçılık konusunda AB'yi "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı.

AB'nin İngiliz sularına "sınırsız erişim" konusunda ısrar ettiğine dikkati çeken Eustice, "Onların talebinde sularımıza sonsuza kadar etkin şekilde erişim garanti ediliyor. Bu, uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle bir öneri gerçekten saçmadır. AB'nin sularımıza uzun vadeli erişimine izin veremeyiz." diye konuştu.

Eustice, "Geçen haftaki görüşmelerde bir miktar umut görünüyordu. Az da olsa ilerleme kaydediliyordu. Daha sonra AB bazı sorunlara neden olan bir sürü ek talepte bulundu. Müzakereler şu an çok zor bir durumda. Anlamı kalmayana kadar müzakerelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.