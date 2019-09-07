AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna'nın esir değişiminden memnun

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklama yaparak, birliğin aralarında Ukraynalı denizcilerin de bulunduğu tutukluların serbest bırakılması yönünde sıklıkla çağrı yaptığını anımsattı.

Mogherini, "Esir ve tutukluların serbest bırakılması bu yönde çalışmalar yürüten sivil toplum, aktivist ve hukukçuların kararlı çalışmalarının sonucu oldu. Umarız bu kişiler hızla aileleriyle bir araya gelir, sıkıntılı esir dönemlerinin etkilerini atlatırlar. AB, tüm taraflara bu gelişmeyle yakalanan ivmeyi sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter'dan paylaştığı mesajda, esir ve tutukluların serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tusk, "Rusya'ya tüm siyasi mahkumları serbest bırakma ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyması yönünde çağrımı yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doğru yönde bir adım"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise "Bu doğru yönde bir adım. NATO, Rusya'ya Minsk Anlaşması uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve tüm siyasi mahkumları serbest bırakma çağrısını sürdürüyor." açıklamasını yaptı.

Lungescu, diğer taraftan Ukrayna üzerinde düşürülen MH17 uçağına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasının önem taşıdığına işaret etti.

- Eş zamanlı değişim

Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun değişimi yapılmıştı.

Kerç Boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu Rus ve Ukraynalı esir ile tutukluların değişimi gerçekleştirilmişti.

Eş zamanlı olarak Moskova ve Kiev'den kalkan Ukrayna ve Rus uçakları taşıdıkları tutukluları ülkelerine getirmişti.

Moskova'daki Vnukova Havalimanı ve Kiev’deki Borispol Havalimanı'nda esir ve tutuklular aileleri ve yakınları tarafından karşılanmıştı.