İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2835
  • EURO
    37,0388
  • ALTIN
    3049.84
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ve NATO anlaştı! 'Yeni bir üst düzey görev gücü' kuruluyor
Dünya

AB ve NATO anlaştı! 'Yeni bir üst düzey görev gücü' kuruluyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, artan küresel tehditlere karşı mevcut işbirliğini güçlendirecek 'yeni bir üst düzey görev gücü kurulması' konusunda anlaştı.

AA29 Ekim 2024 Salı 17:43 - Güncelleme:
AB ve NATO anlaştı! 'Yeni bir üst düzey görev gücü' kuruluyor
ABONE OL

Von der Leyen ve Rutte tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ikilinin Rutte'nin görevi devralmasından sonra ilk kez bir araya geldiği anımsatılarak görüşmede, NATO-AB arasındaki yakın ve stratejik ortaklığın önemi üzerinde durulduğu aktarıldı.

İkilinin "giderek daha tehlikeli hal alan dünyada barış, özgürlük ve refahın savunulması ve korunması için NATO-AB ortaklığının hayati önem taşıdığı" konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'da süregelen savaşın Avrupa'nın barış ve güvenliğine yönelik "en büyük tehdit" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının "Ukrayna'daki savaşın önemli ölçüde tırmanması anlamına geldiğini ve küresel barış için tehdit oluşturduğunu vurguladığı" belirtildi.

Von der Leyen ve Rutte'nin küresel tehditlere karşı "mevcut işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey görev gücü kurulması" konusunda anlaştığı bildirilen açıklamada, bu husustaki ilk toplantının planlamasının gelecek haftalarda yapılacağı kaydedildi.

- KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saraydan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

  • AB Komisyonu
  • NATO Genel Sekreteri
  • Küresel tehditler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.