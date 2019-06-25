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AB ve Vietnam ticaret anlaşması imzalayacak

Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam, 30 Haziran tarihinde ticaret anlaşması imzalayacak.

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AB Konseyi, AB ve Vietnam arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Yatırım Koruma Anlaşması imzalanmasına onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, söz konusu anlaşmalar 30 Haziran tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de imzalanacak.

AB ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2012'de başlamış, 2015 yılında tamamlanmıştı.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kaldırılacak.

AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar avroluk mal ve 4 milyar avroluk hizmet ticareti gerçekleşiyor.

Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.

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