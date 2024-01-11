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Dünya

AB: Yerinden etme kesinlikle kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli yetkililerin Gazzelilerin ülkeyi terk etmeye zorlanmasına ilişkin açıklamalarının rahatsız edici olduğunu ve zorla yerinden etme imalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini bildirdi.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
AB: Yerinden etme kesinlikle kabul edilemez
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Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı İsrail hükümet temsilcilerinin Gazze'deki siviller için hayatı imkansız hale getirerek onları ülkeyi terk etmeye zorlayan açıklamalarının rahatsız edici, kendilerine zarar verici ve tehlikeli olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğinin altını çizen Borrell, "Zorla yerinden etme imaları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

- İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerine yer vermişti.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.

  • AB Dış İlişkiler
  • Josép Borrell
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