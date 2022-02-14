AB yetkilisi: Tüm bunların blöf olup olmadığından emin değiliz

Reuters 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:16

Konu hakkında bilgi adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi tarafından verildi.

Yetkili Rusya daha ileri giderse olası AB zirvesinde Rusya'ya karşı ortak bir yaklaşım benimseneceğini söyledi.

Yetkili ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin "fazla sonuç vermediğini" ancak Putin ile diyaloğun Almanya ve Fransa liderleri üzerinden halen devam ettiğini söyledi.

Yetkili Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda AB Rusya'ya ne kadar "güçlü ve büyük" yaptırımlar getirirse, Rusya'nın misillemesinin AB'yi o denli çok etkileyeceğini söyledi.