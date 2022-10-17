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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell geri adım atmadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını ormana benzettiği için 'ırkçı' bulunan söyleminde geri adım atmayarak kendisine yöneltilen eleştirilerin, kamuoyunda patlak veren sıradan konulardan biri olduğunu söyledi.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell geri adım atmadı
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Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu.

Bir gazeteci, Borrell'e geçen hafta yaptığı konuşmada, Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise ormana benzettiği ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti.

Borrell, şu yanıtı verdi:

"Çok iyiyim. Neden olmayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin."

Gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin "ırkçı, sömürgeci, barbarca" mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.

Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.

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