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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Gazze saldırıları katliamdır

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki soykırımını 'katliam' olarak niteleyerek, 'İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez' dedi.

AA5 Aralık 2023 Salı 04:10 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Gazze saldırıları katliamdır
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" şeklinde niteledi, hayatını kaybeden sivil sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen 25'inci İnsan Hakları Forumu'nda konuşan Borrell, Gazze'deki duruma değinerek "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez." dedi.

Borrell, "7 Ekim'deki Hamas saldırısının katliam olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin de katliam olduğunu" belirterek, "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz." söylemini yineledi.

"Kaç kurban var? Kimse bilmiyor. 15 bin deniliyor ama belki de yıkıntıların altında çok daha fazlası var." diyen Borrell, uluslararası camianın gitgide daha fazla ses çıkardığını ve bu dehşetin durdurulmasını istediğini belirtti.

Borrell, antisemitik olmadan İsrail'i eleştirmenin mümkün olması gerektiğini kaydederek, "İsrail devletinin varlığına karşı çıkmadan iki devletli çözümü savunma hakkına sahip olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ve Filistinlilere yönelik şiddetin durması gerektiği mesajını yineledi.

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