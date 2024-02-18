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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Hamas'ı savaşarak ''öldüremeyeceğini'' söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin halkı için iki devletli çözüm esasına dayanan bir gelecek planı ortaya konulmadığı takdirde İsrail'in Hamas'ı savaşarak yenemeyeceğini belirtti.

AA18 Şubat 2024 Pazar 19:45 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Hamas'ı savaşarak ''öldüremeyeceğini'' söyledi
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Borrell, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir panele katıldı.

İsrail-Filistin meselesine değinen Borrell, "Bu konuda jeopolitik bir rol oynamak istiyorsak, Ukrayna örneğinde olduğu gibi daha fazla birlik olmamız gerekiyor. Ancak burada farklı yaklaşımların olduğunu ve birçok üye ülkenin kendi oyununu oynamak istediğini görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, Filistin halkına gelecekle ilgili net bir yön çizilmeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceğini belirterek, çatışmanın çözümünün askeri olmadığını şöyle anlattı:

"Hamas bir fikirdir ve hiçbir fikri öldüremezsiniz. Bir fikri öldürmenin tek yolu, daha iyi bir fikir sunmaktır. Elbette ki; alternatif, İsrail'in yok edilmesi değildir. İsraillilerin ve Filistinlilerin birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır. Bu yalnızca askeri yöntemlerle olmaz."

Batı Şeria'daki duruma da değinen Borrell, buradaki gelişmeleri "iki devletli çözümün önündeki gerçek engel" olarak niteledi.

Borrell, "Batı Şeria kaynıyor. Daha büyük bir patlamanın eşiğinde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

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