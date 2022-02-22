AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın kararı uluslararası hukuka aykırı

AA 22 Şubat 2022 Salı 17:35 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:36

Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te düzenlenen "Hint-Pasifik'te İş Birliği Bakanlar Forumu"nun kapanış konuşmalarını yaptı.

Rusya'nın söz konusu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerilimin artmasına yol açtığını ifade eden Borrel, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Paris'te bir araya geleceklerini ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kararlaştıracaklarını belirtti.

Borrell, Hint-Pasifik bölgesinde Çin-ABD rekabeti yaşandığını, bu nedenle 21. yüzyılın tarihinin bu bölgede yazılacağını söyledi.

Bu rekabetin bölgedeki ülkelerin refahına ve güvenliğine doğrudan etki yarattığını ifade eden Borrell, geleceğin bu bölgede şekilleneceği için bölgenin istikrarına, refahına ve güvenliğine katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Borrell, bölgedeki bir ülkeyle ortaklık geliştirildiğinde Çin karşıtı bir eylemde bulundukları anlamına gelmediğini, Çin'in bu bölgenin önemli ülkesi olduğunu vurguladı.

Le Drian da Hint-Pasifik stratejilerinin herhangi bir ülkeye veya Çin'e karşı bir hamle olmadığını söyledi.

Hint-Pasifik bölgesi ile AB arasındaki ortaklığın geliştirilmesini istediklerini ifade eden Le Drian, Güney Kore'nin balistik denemelerini kınadıklarını kaydetti.

Le Drian, bu sabah yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde bugün kendilerini ilgilendiren birçok büyük zorluğun ve özellikle Çin'in yükselişinin neden olduğu birçok sorunun bulunduğunu belirtmişti. Le Drian, bu bölgede sağlık, biyoçeşitlilik ve teknoloji gibi alanlarda yatırım yapılması gerektiğine de işaret etmişti.