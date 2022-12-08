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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den birliği sarsan 'savunma' itirafı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz.' dedi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den birliği sarsan 'savunma' itirafı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmadığını belirterek savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) yıllık konferansında konuşan Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu belirtti.

Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin üye ülkelerin stoklarını yenilemek için silah ve mühimmat üretimindeki artışı finanse etmeye hazır olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Artık yeni bir aşamaya giriyoruz. Savunma sanayisine ulaşıp ilgili firmalardan üretim kapasiteleri hakkında bilgi istiyoruz. Aylar önce aşılarda da aynısını yapmıştık. Şimdi sanayi kapasitesini soruyoruz. Savunma sektörüne ne kadar üretebileceğini soruyoruz. Çünkü savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olmamız gerekiyor."

EDA'nın yıllık raporunda, 2021'de ilk defa AB ülkelerinin savunma harcamalarının 200 milyar avroyu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak yine de hedefin çok altında kaldığı belirtilmişti.

  • Josep Borrell
  • Savunma

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