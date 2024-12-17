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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yeniden imarına odaklanma mesajı verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yeni bir yaklaşım önerdiğini, AB'nin yeni siyasi gerçekliğe uyumlanarak, ülkenin yeniden imarı hedefiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

AA17 Aralık 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yeniden imarına odaklanma mesajı verdi
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Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu.

Yüksek Temsilci, "(Baas rejiminin çökmesinin ardından) Şimdi, tarihi bir fırsat penceresi var ve biz Avrupalılar, temel ortaklarımızla birlikte kararlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Kallas, dün AB Dışişleri Bakanları Toplantısında üye ülkelerin "Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıkların korunması, kapsayıcı bir hükümet kurulması, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele, kimyasal silahların imhası, Esed rejimi ve diğerleri tarafından işlenen suçların hesap verebilirliğinin sağlanması" ilkeleri üzerinde anlaştığını belirtti.

Bakanların "Suriye'ye yeni bir yaklaşım tasarlama" önerisini desteklediklerini ifade eden Kallas, AB'nin yeni siyasi gerçekliğe uyumlanması, ülkenin yeniden imarına odaklanması, bunun için yaptırım rejimini gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kallas, "Birlikte, Suriye ve halkı için barış, güvenlik ve adaletin hakim olduğu bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

- AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI TARTIŞMASI GÜNDEMDE

AB'nin Suriye yaptırımları, Esed rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

AB, yaptırım uygulanan kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasının yanı sıra, petrol ithalatı, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içinde baskı amaçlı iletişim takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması gibi tedbirler de uyguluyor.

Her yıl yenilenen yaptırımların süresi 1 Haziran 2025'te doluyor.

Suriye'de Baas rejiminin çöküşünden bu yana AB'de rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışılıyor.

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