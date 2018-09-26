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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı sayesinde yeni bir katliamın engellendiğini belirterek, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen "AB Ev Sahipliğindeki Suriye Krizi Toplantısı" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Mogherini, Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini ve savaşın bir kazananı olmayacağını kaydetti.

Suriye halkının en büyük bedeli ödediğine dikkati çeken Mogherini, "barışı kazanmak" için BM öncülüğünde siyasi ve müzakere edilmiş bir çözümün tek seçenek olduğunu vurguladı.

"Yeni bir katliam engellendi"

Mogherini, "Türkiye ve Rusya arasında sağlanan anlaşma sonrasında İdlib'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık. Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim." açıklamasında bulundu.

"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının üçüncüsünün, 2019 mart ayının sonlarına doğru düzenleneceği bilgisini paylaşan Mogherini, bu yıl düzenlenen ikinci konferansta, Suriye halkına insani yardım sağlama yönünde verilen vaatlerin yüzde 95'inin yerine getirildiğini ifade etti.

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