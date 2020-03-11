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Dünya

AB, Yunanistan'dan ''sığınmacılara şiddet iddialarını'' soruşturmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a, sığınmacılara yönelik şiddet ya da yasa dışı müdahalede bulunulduğu iddiasını soruşturması çağrısında bulundu.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:32
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AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.

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