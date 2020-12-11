11 Aralık 2020 Cuma 07:30 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 07:30

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Karar, Mart 2021'de yapılacak zirveye ertelendi.

Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi devam ederken sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığı açıklandı ve bildirinin ilgili kısmı paylaşıldı.

Bildiride, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.

Bildiride, AB'nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğu tekrarlanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklığı desteklemek, farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek için hazır olduğunu göstermesi halinde pozitif Türkiye-AB gündemi hala masadadır. Bu tür bir gündem ekonomi ve ticaret alanlarını, halklar arasında teması, yüksek düzeyli diyaloğu ve göç konusunda devamlı işbirliğini kapsayabilecektir. AB Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulamaktadır."

AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere finansal yardım sağlamaya devam etmek için ve göç yönetimi konusunda hazır olacağı bildirildi.

AB Konseyi ayrıca AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşımasını istedi.

Bildiride son olarak, "AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır." denildi.

22 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.

Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg'un dışındaki 21 ülke de Almanya ile aynı görüşte.