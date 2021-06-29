Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini ''yanılsama'' olarak nitelendirdi

AA 29 Haziran 2021 Salı 18:25 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 18:26

Fetih hareketi ve Kudüs Açık Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bir konferansın açılışında, Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntülü bir konuşması yayınlandı.



Konuşmasında Abbas, "Herkesin bildiği gibi, 'yüzyılın anlaşması' olarak bilinen şeyi boşa çıkardık ve sözde 'İbrahim normalleşme anlaşmalarının' başarılı olamayacak bir yanılsama olduğu herkes tarafından açıkça anlaşıldı." ifadelerini kullandı.



Barış ve güvenliğin ancak işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma haklarına kavuştuğunda gerçekleşebileceğini kaydeden Abbas, "Dünya İsrail'i işgalci ve ırkçı devlet olarak görmeye başladı ve uluslararası kamuoyu Filistin'i kabul etmek için kademeli bir değişime tanık oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Abbas'ın bu konuşmasının, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyükelçilik açılışına katıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.



İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

