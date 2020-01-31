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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs olmadan müzakere ya da anlaşma olmaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs olmadan İsrail ile herhangi bir müzakere veya anlaşma olmayacağını söyledi.

31.01.2020  22:17 - Güncelleme: 31.01.2020  22:18

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, yarın düzenlenecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

Görüşmede Arap ülkelerinden Filistin'in duruşunu desteklemeleri ve yanında durmalarını istediklerini ifade eden Abbas, "Kudüs olmadan herhangi bir barış, plan, müzakere ya da anlaşma olmaz." dedi.

"Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalı"

ABD'nin sözde barış planına karşı Arap dünyası, bölge ülkeleri ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Abbas, "Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını ilan etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere yarın gerçekleştirilecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak için bugün Kahire'ye gelmişti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti. 

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