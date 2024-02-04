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Dünya

Abbas'tan BM'ye ''İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın bitmesi'' için çabaların artırılması çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne açtığı savaşın bitmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırması için çağrıda bulundu.

AA4 Şubat 2024 Pazar 20:02 - Güncelleme:
Abbas'tan BM'ye ''İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın bitmesi'' için çabaların artırılması çağrısı
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Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki Başkanlık Merkezi'nde BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ı kabul eden Abbas açıklamalarda bulundu.

Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitap ederek, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, İsrail güçlerinin Gazze'nin tamamından çekilmesi ve İsrail'in Gazze'den toprak işgaline izin verilmemesini" istedi.

Guterres'den İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın sona erdirilmesi konusunda BM'nin girişimlerini ve kişisel çabalarını yoğunlaştırmasını talep eden Abbas, "Gazze'de zorlu şartlar altındaki Filistin halkına insani yardım ve barınma imkanının sağlanması" çağrısında bulundu.

Abbas, "Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'dan hiçbir Filistinlinin yerinden edilmemesinin sağlanması ve İsrail güçlerinin tüm saldırılarını ve işgal güçlerinin terörünü durdurması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine" dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  • Mahmud Abbas
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