ABD - Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak

DHA 25.12.2019 09:20 - Güncelleme: 25.12.2019 09:20

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni ypacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.