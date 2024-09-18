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Dünya

ABD, 12 İranlıya 'insan hakları ihlalleri' nedeniyle yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının da bulunduğu 12 kişiye 'insan hakları ihlalleri' dolayısıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
ABD, 12 İranlıya 'insan hakları ihlalleri' nedeniyle yaptırım uyguladı
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'daki ihlallere yönelik yaptırımların süreceği mesajı verildi.

Açıklamada, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu üyeleriyle İran Cezaevleri Kurumu yetkililerinin de bulunduğu toplam 12 kişinin "insan hakları ihlalleri" dolayısıyla yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

'MAHKUMLARA KÖTÜ MUAMELE' YAPTIRIMLARA NEDEN OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı mahkumların cezaevinde ölümle sonuçlanan kötü muameleye maruz kaldıklarını ve bu ihlallere neden olan kişilerin yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı kişi ve kurumların, varsa ABD'deki mal varlıkları donduruluyor, bunlar ülkede herhangi bir ticari faaliyet yürütemiyor, ayrıca Amerikan vizesine erişimleri ile ülkeye girişleri durduruluyor.

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