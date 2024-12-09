İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8149
  • EURO
    36,8266
  • ALTIN
    2970.32
  • BIST100
    10187.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, 12 yıl önce Suriye'de kaçırılan gazetecinin peşine düştü!
Dünya

ABD, 12 yıl önce Suriye'de kaçırılan gazetecinin peşine düştü!

ABD Başkanı Joe Biden, 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'da kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı ülkeye getirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
ABD, 12 yıl önce Suriye'de kaçırılan gazetecinin peşine düştü!
ABONE OL

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, 12 yıldan uzun süredir Şam'da tutuklu olduğu düşünülen Tice'a ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, henüz net bir kanıt olmasa da Amerikalı gazetecinin hayatta olduğuna inandıklarını belirterek, "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin, Tice'ın bulunduğu yerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Biden, "Tice'ı ailesine kavuşturmaya yönelik kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan yazılı açıklamada da, Tice'ın "güvenli şekilde bulunmasını, kurtarılmasını ve ülkeye getirilmesini" sağlayacak bilgiler için teklif edilen 1 milyon dolar değerindeki ödülün geçerliliğini koruduğu duyuruldu.

Kaçırılan Amerikalı gazeteci Tice'ın annesi Debra Tice, 7 Aralık'ta güvenilir kaynaklardan oğlunun hayatta olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, oğlunun kurtarılması için Beyaz Saray'dan bir kez daha yardım istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve diğer ilgili yerlere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

- SURİYE'DE KAÇIRILAN AMERİKALI GAZETECİ

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.