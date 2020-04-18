ABD 16 yıl aradan sonra sessizce çekildi

star.com.tr 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:07

Pentagon, Sürekli Bombardıman Uçağı Varlığı (CBP) misyonu kapsamında, 2004 yılından bu yana Filipin Denizi'ndeki Guam adasında stratejik bombardıman uçakları bulunduruyordu. Ancak, 16 yıl aradan sonra ilk kez, Guam'da artık ABD bombardıman uçakları yok.

Çevirimiçi uçak takip programı AircraftSpots, Perşembe günü Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden beş B-52H Stratofortress bombardıman uçağının ayrıldığını gösterdi. ABD'den bu uçkaların yerine uçak gönderilmedi. Hava Kuvvetleri, B-52'lerin yanı sıra, B-52 gibi nükleer silah taşıyabilen B-1B Lancers ve B-2 Spirit bombardıman uçaklarını adaya konuşlandırmıştı.

Dev bombardıman uçaklarının bu hafta başlarında Hava Kuvvetleri'nin bir 'fil yürüyüşü' gösterine katılmasıyla, uçakların çekilme konusu daha fazla dikkat çekti.

CBP misyonu 2004'te başladığında, ABD küresel çapta 'terörle mücadele' savaşı başlattığını ileri sürmüştü. Bir önceki yıl Irak'ı işgal etmişti. ABD ayrıca , ülkenin gelişen nükleer silah programını durdurmak için Altı Taraflı Görüşmeler yoluyla buradan Kuzey Kore'ye baskı uyguluyordu. Sadece iki yıl sonra, DPRK ilk nükleer silahını test etti.

Bununla birlikte, 2018'de Pentagon, o yıllarda başladığı 'terörle mücadele' stratejisinden uzaklaşarak, Rusya ve Çin ile 'devletler arası rekabete' doğru yeni bir yol haritası belirledi. Aylar sonra Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkilerde eşi görülmemiş bir dönem başladı. On yıllar sonra ilk defa barış hakkında ciddi görüşmeler başladı.

ABD'nin bombardıman uçaklarını Guam'dan çekmesi, yeni 'Ulusal Savunma Stratejisi ve 'Dinamik Kuvvet İstihdamı' ile aynı doğrultuda' yorumlarına neden oldu.

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