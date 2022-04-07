ABD, 3 Rus havayolu için harekete geçti

Bu karar ABD'nin Rus havayollarının 40 Aeroflot Boeing 737 ve 777 uçağı dahil olmak üzere 170'ten fazla Boeing uçağının Rus havayolları tarafından yaptırımları ihlal edecek biçimde kullanıldığını tespit etmesinin ardından verildi.

Bugün alınan karar, üç havayolunun ihracat ayrıcalıklarını ellerinden alıyor ve belirli uçaklardan ziyade tüm havayolunu hedef alıyor.

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Matthew S. Axelrod hükümetin "Aeroflot, Azur Air ve UTair ve uçak filolarının uluslararası destek, ABD menşeli parçalar ve ilgili servislere erişemeyecekleri için zamanla hem iç hem de dış hat uçuşlarını gerçekleştiremeyecek hale geleceğine inandığını" ifade etti.