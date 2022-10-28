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Dünya

ABD, 3 stratejik savunma belgesini ilk defa açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, dün açıklama yaparak ilk defa üç stratejik savunma belgesinin ‘kamuya açık uyarlamasını' yayınladıklarını duyurdu. Paylaşılan belgelerin ‘Ulusal Savunma Stratejisi 2022, Nükleer Duruş İncelemesi ve Füze Savunma İncelemesi' olduğu belirtildi.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 14:09 - Güncelleme:
ABD, 3 stratejik savunma belgesini ilk defa açıkladı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III tarafından sunumu yapılan Ulusal Savunma Stratejisi 2022 belgesinin (NDS) "ABD'nin Çin'e karşı caydırıcılığını, sürdürme ve güçlendirme ihtiyacına öncelikli" odaklandığı vurgulandı. Belgenin, ayrıca "Rusya'nın yarattığı zorlukların yanı sıra Kuzey Kore, İran ve şiddet yanlısı aşırı uç örgütlerin oluşturduğu tehditleri de dikkate aldığı" belirtildi.

NÜKLEER KAPASİTE İÇİN 34 MİLYAR DOLAR

Belgeye göre ABD'nin nükleer kapasitesi, stratejik caydırıcılık için 'nihai dayanak' olarak kalırken 2023 mali bütçesinden taleplerinin "nükleer kuvvetleri sürdürmek ve modernize etmek için 34 milyar dolar içerdiği" ifade edildi. Bütçe talebinde ayrıca hava gücü için 56 milyar dolar, donanma için 40 milyar dolar ve karar kuvvetleri için yaklaşık 13 milyar dolar yer aldığı belirtildi.

GÜVENLİK ORTAMINI ZAMANLA ABD LEHİNE DEĞİŞTİRME

Savunma Bakanı Austin, belgenin savunma faaliyetlerini ilerletmek için 3 yol sağladığına dikkat çekerek bunların; 'entegre caydırıcılık, kampanya yapma ve kalıcı bir avantajın inşası' olduğunu ifade etti. Austin, "Kampanya yapmanın, güvenlik ortamını zamanla ABD lehine değiştiren askeri faaliyetleri yürütmek ve sıralamak anlamına geldiğini" söyledi.

  • Savunma Bakanlığı
  • Lloyd J Austin

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