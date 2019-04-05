16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD 34 gemi ve 1 petrol taşıma şirketini yaptırım listesine aldı

ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'da ''gayrimeşru Maduro rejimini ayakta tutan'' gemi ve şirketlere karşı yeni yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu veya işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine eklediği aktarıldı.

ABD, Venezuela'da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol şirketi PDVS'ye geçen ocak ayında da yaptırımlar getirdi.

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti

2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti

'Büyük Göç' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

'Büyük Göç' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sınav yerleri belli oldu

Sınav yerleri belli oldu

Yurt dışına çıkacaklara iyi haber

Yurt dışına çıkacaklara iyi haber

Başvuru şartları açıklandı

Başvuru şartları açıklandı

THY 'Büyük Göç'ü kısa filmle anlattı

THY 'Büyük Göç'ü kısa filmle anlattı

Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartlarında yeni dönem

Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartlarında yeni dönem

Mazbatasını alan Savcı Sayan'ın ilk icraatı

Mazbatasını alan Savcı Sayan'ın ilk icraatı
 

POPÜLER HABERLER

THY ´Büyük Göç´ü kısa filmle anlattı: En Uzun Yolculuk

THY ´Büyük Göç´ü kısa filmle anlattı: En Uzun Yolculuk

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA