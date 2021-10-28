İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,61
  • EURO
    11,1451
  • ALTIN
    556.674
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak
Dünya

ABD, 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:37
ABONE OL

ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından "çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için" ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Pfizer ve Biontech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.