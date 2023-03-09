ABD 6 milyar dolar hibe ayırdı

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin ağır sanayi sektörünü karbondan arındırma projelerini hızlandırmak ve Amerikalı üreticilere gelişmekte olan küresel temiz enerji ekonomisinde rekabet avantajı sağlamak için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir fon sağladığı duyuruldu.

Programın, demir ve çelik, alüminyum ve çimento gibi karbondan arındırma teknolojilerinin büyük etkiye sahip olacağı yüksek emisyona sahip sektörlere ve diğer enerji yoğun endüstriyel sektörlere odaklanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu sektörlerde "karbonsuzlaştırma" projelerinin devreye alınmasının 2050'ye kadar "net sıfır" hedefine ulaşmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Sanayi sektörünün ABD'nin karbon emisyonlarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, program kapsamında proje maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmının karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, programın ülkenin ağır sanayisini karbondan arındırma yarışında "heyecan verici" bir adım olduğunu belirterek, "ABD'nin imalat sektörünün güçlü ve rekabetçi olmasını sağlarken, kirliliği büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın temiz enerji dönüşümüne yaptığı yatırımların, temiz üretim teknolojilerinde dünyaya öncülük ettiğini ve ABD genelinde yeni ekonomik fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Granholm, ülke sanayisini de desteklediğini vurguladı.