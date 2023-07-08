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Dünya

ABD 6 milyon varil petrol satın alacak

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için ekim ve kasım aylarında teslim edilmek üzere yaklaşık 6 milyon varil daha ham petrol alacağını duyurdu.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
ABD 6 milyon varil petrol satın alacak
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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için geçen yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD, rezervlerini doldurmak için ham petrol alımlarına devam ediyor.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ekim ve kasım ayında teslim edilmek üzere yaklaşık 6 milyon varil ham petrolün alınmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni alımların Teksas'taki Big Hill Stratejik Petrol Rezervi için yapılacağı kaydedildi.

Bu yıl toplam 12 milyon varil petrolün satın alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, piyasa koşulları izin verdiği sürece ek satın almaların yapılacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında geçen yıl mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1983'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

ABD yönetimi, geçen yıl aralıkta ve bu yıl mayıs ayında da stratejik petrol rezervi için yaklaşık 3'er milyon varil ham petrol alınacağını açıklamıştı.

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