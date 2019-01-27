Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili Avrupa Birliği’ne (AB) yapmakta olduğu baskıdan dolayı Donald Trump yönetimindeki ABD hükûmetine tepki gösterdi.

Russia 24 televizyonunun aktardığına göre, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, “ABD hükûmeti, AB’ye bir koloniymiş gibi davranıyor. Avrupa’nın kendisi için faydalı olan fakat Vaşington’un çıkarlarına ters düşen bir şey olunca yaptırımlarla tehdit ediyor.” diye konuştu.

ABD’nin İmparatorluk Valisi Grenell, Kuzey Akım 2 konusunda AB’yi tehdit etmişti

ABD’nin “İmparatorluk Valisi” olarak bilinen Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 projesine destek veren şirketleri "yaptırım ve itibar kaybı" ile tehdit etmişti.

Alman siyasilerce yoğun tepkiyle karşılanan bu açıklamasının arkasında durduğunu belirten Grenell, Almanya merkezli Rheinische Post'a yaptığı açıklamada, "ABD’nin Büyükelçisi olarak benim görevim, kendi hükûmetimin politikalarını Alman hükûmetine, iş insanlarına, sivil toplumuna ve basınına karşı doğru temsil etmektir.” ifadelerini kullanmıştı.