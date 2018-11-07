ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifa ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'a istifa mektubunu sunan Sessions'ın, sözlerine, "Talebiniz üzerine istifamı sunuyorum." ifadeleriyle başladığı dikkat çekti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Jeff Sessions'ın yerine Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın geçtiğini açıkladı.

Sessions'ın yerine atanan Whitaker, Ağustos 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahil olması hakkındaki soruşturmasıyla ilgili bir makale kaleme almış ve soruşturmanın kırmızı çizgileri aşarak çok ileri gittiğini söylemişti.

Trump, kalıcı bir değişikliğin ilerleyen süreçte gerçekleştirileceğini ifade etti.