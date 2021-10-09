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Dünya

ABD Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı kınadı.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:18
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Afganistan'ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Price, saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, Afgan halkı terörden arınmış bir geleceği hak ettiğini belirtti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi de yaralanmıştı.

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