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Dünya

ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi

ABD, gelecek ay yapılacak ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne 4 ülkeyi çağırmadı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı Robert Scott, 13-15 Aralık 2022'de Washington'da yapılacak zirveye ilişkin yaptığı çevrim içi basın toplantısında Mali, Burkina Faso, Sudan ve Gine'nin zirveye çağrılmadığını söyledi.

Scott, zirveye davet edilen 50 liderden 45'inin katılacağını teyit ettiğini belirtti.

Siyasi konuların değerlendirmesinin yanı sıra ekonomi forumunun da yapılacağı zirvede, gıda krizi, iklim değişikliği, güvenlik konuları ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da konuşulması bekleniyor.

ABD, 2014'te yapılan zirveye Eritre, Sudan, Zimbabve ve Orta Afrika Cumhuriyeti liderlerini davet etmemişti.

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