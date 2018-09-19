ABD Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı
ABD Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.
Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.
6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
(Sputnik)
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