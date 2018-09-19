ABD Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı ABD Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.