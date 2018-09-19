Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı

ABD Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.
 
6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib´de oluşturulması planlanan güvenli bölge görüntülendi

İdlib´de oluşturulması planlanan güvenli bölge görüntülendi

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

iOS 12 çıktı: iOS 12 ile gelen yenilikler neler?

iOS 12 çıktı: iOS 12 ile gelen yenilikler neler?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA