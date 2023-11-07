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Dünya

ABD (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldı

ANKARA (AA) - ABD, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesine tepki olarak bu kararın alındığı bildirildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 21:27 - Güncelleme:
ABD (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldı
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Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AKKA'daki yükümlülüklerin askıya alınması kararının, 7 Aralık'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci mayısta başlatmıştı.

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