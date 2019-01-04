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ABD'li yetkili: Suriye'ye Arap güçlerini sokma gibi bir niyetimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Körfez ülkeri ziyareti öncesi ABD'li üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına açıklamada bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 8-15 ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman ziyaretleri öncesinde ABD'li üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'den ne zaman çıkacağımızı planlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı verdiğini belirten yetkili, "Elimizde henüz net bir takvim yok. ABD askerleri Suriye'de süresiz bir şekilde kalmayacak. Şuan çekilmenin nasıl olacağına dair formüller arıyoruz." dedi.

Körfez ülkelerine mesaj

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı Pompeo, Körfez ülkelerine, Ortadoğu'yu terk etmeyeceğiz." mesajı iletecek.

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