‘ABD armasındaki kartal tüm zeytinleri yedi mi?’

Moskova’ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin’le bir araya gelen ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kremlin’de nükleer füze tehdidiyle ilgili iğnelemelere maruz kaldı. Görüşmede Putin, Bolton’a, “Hatırladığım kadarıyla ABD armasındaki kartalın bir pençesinde 13 ok, bir pençesinde de barışçıl politikanın sembolü olarak zeytin dalı var. Bir sorum olacak. Kartal zeytin dalındaki 13 zeytini yiyip sadece okları mı bıraktı?” ifadelerini kullandı. Putin’in sözleri Bolton’u şaşırtırken, espri görüşmenin yapıldığı odada iki heyetten de kahkahaların yükselmesine neden oldu. Rusya lideri ayrıca, ABD’li danışmana Washington’ın Moskova’ya karşı sebepsiz ve dostane olmayan adımları karşısında şaşırdığını dile getirdi.