star.com.tr 08.02.2020 11:44 - Güncelleme: 08.02.2020 11:52

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD'nin Filipinlerdeki uyuşturucu ile mücadele konusundaki politikalar nedeniyle eski emniyet müdürü politikacı Roland dela Rosa'nın vizesini iptal etmesine karşılık olarak 1999 Konuk Kuvvetler Anlaşmasını sona erdirmekle tehdit etmişti.



ABD'den geri adım atmasını bekleyen Duterte, 'ABD hükümetine fesih bildirimi göndermesini isteyeceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Filipinler'de askeri faaliyetler yürüten ABD askerlerine yasal dokunulmazlık ve haklar sağlıyor.

VE HAREKETE GEÇTİ...

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana Cuma günü ABS-CBN News verdiği demeçte, 'Başkan VFA'yı (Visiting Forces Agreement - Konuk Kuvvetler Anlaşması) feshettiğini söyledi. Net olup olmadığını sorunca, kararını değiştirmeyeceğini belirtti.' ifadelerini kullandı.

Duterte'nin Sözcüsü Salvador Panelo da Cuma günü yaptığı açıklamada, 'Başkan (Duterte) ile ABD Başkanı Donalt Trump henüz kesin olmayan bir tarihte görüşme planlıyor. Ancak gündemin net değil.' dedi.

Duterte geçtiğimiz ay siyasi müttefiki Senatör Ronald Dela Rosa'nın vizesinin iptal edilmesi üzerine, hükümetten gelen tüm uyarılara rağmen, 'Sizi uyarıyorum. Bu konuda düzeltme yapmayacaksanız anlaşmayı feshedeceğim, .... (küfrederek) bitireceğim.' tehdidinde bulunmuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VE YARGISIZ İNFAZLAR

ABD, Dela Rosa'yı Duterte'nin binlerce uyuşturucu kullanıcısını 'yargısız infaz' ettirdiği uyuşturucu ile mücadele politikalarının 'uygulayıcısı' olarak gösteriyor.

Geçen yılın sonunda, Duterte de ABD senatörlerinin Filipinler'e girmesini yasaklamıştı.

Bu karar, ABD'nin Duterte'nin uyuşturucu ile mücadele politikasına karşı kampanya yürüten muhalif Senatör Leila De Lima'nın gözaltına alınması ve ABD'nin serbest bırakılmasını istemesi üzerine alınmıştı.

Başkan kabine yetkililerinin ABD'ye seyahat etmesini de engelledi.

KONUK KUVVETLER ANLAŞMASI

Anlaşma, ABD birliklerinin ortak eğitim ve tatbikatlar için Filipinler'e geçici olarak asker ve silah göndermesine olanak sağladı.

Pakt, her iki tarafın da 180 gün içinde yürürlüğe koyacağı yazılı bildirimle feshedilebilir.