ABD askerleri ile PKK'lılar sivilleri kaçırıyor! Nereye götürüldükleri bilinmiyor

Star.com.tr 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:58

Suriye'de rejim medyası SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD askerleri Pazartesi günü erken saatlerde Deyrizor ilinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Al-Busayra kasabasına havadan indirilen ABD güçlerinin, hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığı ve bir aileden 3 kişiyi öldürdüğü bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG militanlarının da destek verdiği baskında, bazı sivillerin kaçırıldığı belirtilirken, kaç kişinin kaçırıldığı ve nereye götürüldükleri konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

ABD VE PKK/YPG SİVİLLERİ NEREYE GÖTÜTÜYOR?

Bu olay, yerel halkın Amerikan güçleri tarafından kaçırıldığı ilk olay değil. Amerikan birliklerinin terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'yle, 7 Aralık'ta Deyrizor'un doğu kırsalındaki, el-Şuhail'de bir operasyonla sivilleri kaçırmıştı.

Sözde 'istikrar' yalanıyla bölgede desteklen PKK/YPG ve Amerikan askerlerinin sivillere ne yaptığı veya nereye kaçırdığı konusunda herhangi bir fikir yok.