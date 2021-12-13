İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7895
  • EURO
    15,5756
  • ALTIN
    791.698
  • BIST100
    2101.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD askerleri ile PKK'lılar sivilleri kaçırıyor! Nereye götürüldükleri bilinmiyor
Dünya

ABD askerleri ile PKK'lılar sivilleri kaçırıyor! Nereye götürüldükleri bilinmiyor

Suriye'deki yerel medya kaynaklarına göre, ABD Güçleri Suriye'nin Deyrizor kentinde büyük bir operasyon düzenledi. Al-Busayra kasabasına havadan indirilen ABD güçlerinin bazı sivilleri kaçırdığı ve ayrım gözetmeksizin yaylım ateşi yaptığı iddia edildi. İddiaya göre, bu ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. ABD askerlerine, terör örgütü PKK/YPG militanlarının da destek verdiği bildirildi.

Star.com.tr13 Aralık 2021 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:58
ABONE OL

Suriye'de rejim medyası SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD askerleri Pazartesi günü erken saatlerde Deyrizor ilinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Al-Busayra kasabasına havadan indirilen ABD güçlerinin, hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığı ve bir aileden 3 kişiyi öldürdüğü bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG militanlarının da destek verdiği baskında, bazı sivillerin kaçırıldığı belirtilirken, kaç kişinin kaçırıldığı ve nereye götürüldükleri konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

ABD VE PKK/YPG SİVİLLERİ NEREYE GÖTÜTÜYOR?

Bu olay, yerel halkın Amerikan güçleri tarafından kaçırıldığı ilk olay değil. Amerikan birliklerinin terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'yle, 7 Aralık'ta Deyrizor'un doğu kırsalındaki, el-Şuhail'de bir operasyonla sivilleri kaçırmıştı.

Sözde 'istikrar' yalanıyla bölgede desteklen PKK/YPG ve Amerikan askerlerinin sivillere ne yaptığı veya nereye kaçırdığı konusunda herhangi bir fikir yok.

  • terör örgütü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.