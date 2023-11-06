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Dünya

ABD askerleri Irak ve Suriye'de 38 kez hedef alındı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin 38 kez hedef alındığını ve 46 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.

IHA6 Kasım 2023 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
ABD askerleri Irak ve Suriye'de 38 kez hedef alındı
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İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin 38 kez hedef alındığını bildirdi. Ryder, söz konusu saldırılarda 46 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.

Ryder'ın en son Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar hakkında 31 Ekim'de yaptığı açıklamadan bu yana ABD askerlerine yönelik 17 saldırı daha düzenlendi.

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